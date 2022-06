Man steekt werkneemster neer in Delhaize, supermarkt blijft gesloten

In de Delhaize op de Luikersteenweg in Hasselt heeft een man dinsdagnamiddag een werkneemster neergestoken tussen de winkelrekken. Politie LRH is bezig met het onderzoek. De gewonde vrouw is niet in levensgevaar. De daders is opgepakt. Delhaize blijft gesloten tot woensdagmorgen.

© Tom Palmaers

De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. “Het gaat om zinloos geweld”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. Een man op een gegeven moment een medewerkster van Delhaize gestoken. “De verdachte is ter plaatse gebleven en de politie heeft hem opgepakt”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.

Winkelpersoneel

“Onze medewerkster is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar.” De winkel heeft de deuren gesloten voor onderzoek door de politie. “Ons winkelpersoneel is onder de indruk van dit steekincident. Dit is ontoelaatbaar geweld. We zullen de nodige psychologische steun voorzien voor het personeel. Op woensdagochtend gaat de winkel in Hasselt weer open.”

© Tom Palmaers