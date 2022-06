Hij bond haar vast in een schommel en stak een bal in haar mond: oppas krijgt 5 jaar cel voor aanranding 6-jarig meisje

Een 61-jarige Nederlander uit Gistel heeft voor de Brugse correctionele rechtbank vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor kindermisbruik en bezit van kinderporno. Kinderoppas Petrus V. botvierde zijn seksuele fantasieën op een zesjarig meisje, dat hij zelfs vastbond in een schommel. Ook haar vijfjarige broertje werd betast door de man, die in 2014 een voorwaardelijke straf kreeg opgelegd voor gelijkaardige feiten.

Op 30 november 2021 stapte de moeder van de jonge slachtoffertjes naar de politie nadat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in Veurne aan de alarmbel had getrokken. Het vijfjarige zoontje had op school verteld dat zijn oppas, Petrus V. (61), zijn geslachtsdeel en achterwerk had aangeraakt. De Nederlander uit Gistel kwam tijdens de week en af en toe ook in het weekend op het jongetje en zijn zesjarige zusje passen omdat de ouders vaak afwezig waren door hun werk. V. had zelfs een tijdje bij het gezin ingewoond.

Kinderporno naar containerpark

Tijdens een audiovisueel verhoor vertelde het meisje hoe zij en haar broer af en toe bij V. in bed sliepen als ze er bleven logeren. V. zou haar toen om de mond hebben gekust en zelfs hebben vastgebonden in een soort schommel op zolder. Hij bond haar ook vast op bed met een touw aan haken, blinddoekte haar en stopte een bal in haar mond die met een touw om haar hoofd was bevestigd. Ook het broertje werd een keer vastgebonden.

De moeder confronteerde V. met de feiten, waarop die meteen zijn problemen erkende. Hij betwistte ook niet wat de kinderen verklaard hadden. Bij een huiszoeking in zijn woning werden restanten van de schommel aangetroffen en verklaarde V. spontaan dat hij een week eerder een harde schijf vol kinderporno op het containerpark had gedumpt. Tijdens zijn verhoor gaf hij ronduit toe dat hij zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen. Hij bekende ook dat hij het meisje in haar slaap betastte.

Niet eerste keer

Petrus V. werd op 6 december opgepakt en zit sindsdien achter tralies. De man is niet aan zijn proefstuk toe, want in januari 2014 kreeg hij al eens twee jaar voorwaardelijke celstraf voor bezit van kinderporno en aanranding van een minderjarige. In de huidige zaak moet hij in totaal ruim 10.000 euro schadevergoeding betalen aan de burgerlijke partijen.