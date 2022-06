Deense overheid roept burgers op om korter te douchen en was buiten te drogen

De Deense autoriteiten dringen er bij burgers op aan korter te douchen en schone was in de buitenlucht te laten drogen om zo energie te besparen. Volgens de Deense energieautoriteit liggen de gasprijzen momenteel vier keer hoger dan normaal en hoeft voorlopig geen daling van de prijzen te worden verwacht.

De Deense overheid is daarom een campagne begonnen van omgerekend 3,4 miljoen euro met adviezen voor huishoudens om het energieverbruik te verminderen. Ook wordt aangeraden stekkers uit stopcontacten te halen als mensen op zomervakantie gaan. Huishoudens zijn goed voor circa 29 procent van het gasverbruik in Denemarken.

“We hopen dat met deze campagne Denen hun energieverbruik zullen verlagen, met voordeel voor de eigen portemonnee, de situatie rond energievoorziening en het klimaat”, aldus het agentschap.

Denemarken is afgesloten van Russisch gas omdat het Deense energieconcern Ørsted weigerde in roebels te betalen. Het land krijgt in oktober extra gas uit Noorwegen aangeleverd via een nieuwe pijplijn.

Ook andere Europese landen hebben burgers opgeroepen zoveel mogelijk energie te besparen door bijvoorbeeld korter te douchen, de verwarming lager te zetten, en meer energiezuinige led-lampen te gebruiken.