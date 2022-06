Werknemers openbare omroep in Frankrijk protesteren tegen afschaffen kijk- en luistergeld

Werknemers van de Franse openbare omroep hebben dinsdag het werk neergelegd uit onvrede met regeringsplannen om het kijk- en luistergeld af te schaffen. Deze maatregel en de geplande alternatieve financiering via de algemene begroting zou de televisie- en radiostations verarmen en deze zenders blootstellen aan willekeur en voortdurende politieke druk, aldus de vakbonden.

Frans president Emmanuel Macron wil het kijk- en luistergeld afschaffen als onderdeel van een groter pakket maatregelen om de gestegen levensduurte tegen te gaan. De maatregel is wel nog geen feit, want het parlement moet nog het licht op groen zetten.

Het kijk- en luistergeld bedraagt in Frankrijk 138 euro per jaar. Alle huishoudens die over een televisietoestel beschikken moeten betalen, met uitzondering van de huishoudens met een laag inkomen. De afschaffing van het kijk- en luistergeld zou overeenkomen met een jaarlijkse meerkost voor de Franse begroting van meer dan drie miljard euro, aldus nog France Info.