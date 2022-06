Tientallen doden na rellen bij ontsnappingspoging in Colombiaanse gevangenis

In het Colombiaanse Tulua, een stad in het zuidwesten, zijn minstens 49 gevangenen gedood bij rellen en brand die uitbraken na een ontsnappingspoging. Tientallen andere gevangenen raakten gewond, meldt een woordvoerder van de Colombiaanse gevangenisadministratie.

“Op dit moment hebben we 49 doden, maar dit is een voorlopig rapport dat kan veranderen”, klinkt het. Volgens plaatselijke media braken de rellen en de brand uit nadat een bewaker probeerde een ontsnappingspoging onder controle te krijgen. In de gevangenis in Tulua zitten ruim 1.200 gedetineerden, een pak meer dan waar ruimte voor is.

De Colombiaanse president Ivan Duque heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de slachtoffers. Hij heeft ook aangekondigd een onderzoek te laten voeren naar deze “verschrikkelijke gebeurtenis”.

In 2020 kwamen nog 23 gevangenen om bij rellen in een gevangenis in hoofdstad Bogota. In verschillende gevangenissen werd er op dat moment geprotesteerd vanwege de slechte omstandigheden waarin gedetineerden tijdens de coronapandemie werden vastgehouden.