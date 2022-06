Patiënte gijzelt huisarts tijdens huisbezoek in Waregem en slaat haar met stok

Een vrouwelijke huisarts (33) is maandag gegijzeld tijdens een huisbezoek in Waregem. De patiënte, een vrouwelijke veertiger, ging door het lint omdat ze bepaalde medicatie niet kreeg van de huisarts. Daarop sloot ze de arts op en sloeg ze de arts met een stok. De huisarts probeerde te ontkomen via een raam maar raakte daarbij gewond. De politie kon haar uiteindelijk bevrijden, zo meldt het parket van West-Vlaanderen.