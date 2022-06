Feestverbod in Airbnb-verblijven wordt permanent

Airbnb verbiedt klanten voorgoed om feestjes te houden in verblijven die ze via het platform boekten. Het Amerikaanse bedrijf had een tijdelijk feestverbod ingevoerd tijdens de coronapandemie. De reacties waren volgens Airbnb zo positief dat de maatregel permanent wordt.

Airbnb voerde de maatregel in augustus 2020 voornamelijk wegens de coronapandemie in. Doordat clubs en cafés dicht moesten, verplaatste een deel van het nachtleven zich heimelijk naar Airbnb-verblijven.

Die accommodaties worden vaak verhuurd door particulieren, waardoor het aantal klachten van omwonenden over feestende huurders in die periode aanzienlijk toenam. Daarnaast dreigden de feestjes ook besmettingshaarden te worden, waardoor ingrijpen volgens Airbnb noodzakelijk werd.

Huurders die toch nog een feestje bouwen in een Airbnb-accommodatie, lopen het risico dat hun account tijdelijk of permanent wordt afgesloten. Vorig jaar werden 6.600 klanten geschorst van Airbnb omdat ze de feestjesregel probeerden te overtreden, zegt het bedrijf.

Airbnb gaat wel weer toelaten dat er meer dan 16 mensen verblijven in een verblijf dat daarvoor geschikt is. Ook die bovengrens was ingevoerd in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.