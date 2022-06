Twee inzittenden van neergestort vliegtuigje in Nederland overleden

De twee inzittenden van het vliegtuigje dat dinsdagmorgen in het noorden van Nederland is neergestort, zijn overleden. Dat meldt de brandweer, aldus Omroep Flevoland. De reddingsactie is nu een bergingsoperatie geworden. Het toestel is neergestort in het Zwarte Meer tussen de Noordoostpolder en Overijssel.