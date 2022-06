Premier wil nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid organiseren

“Het tijdstip is aangebroken om te beslissen over de toekomst van ons land. Dit is het moment om Schotland op het rechte pad te krijgen – het pad gekozen door degenen die hier leven. Het moment voor onafhankelijkheid is aangebroken”, verklaarde Sturgeon.

Het zou gaan om een zogenaamd ‘consultatief’ of niet-bindend referendum, wat betekent dat een meerderheid aan ja-stemmen niet automatisch zou inhouden dat het land onafhankelijk zou worden, schrijft Sky News. Zowel het Schotse als het Britse parlement moet nadien nog het licht op groen zetten.

Verzet van Londen

Sturgeon liet weten bereid te zijn om met de Britse premier Boris Johnson te overleggen over het referendum. Tegelijkertijd stapt ze echter ook naar het Hooggerechtshof om te laten onderzoeken of het organiseren van een niet-bindend referendum door het Schotse parlement wettelijk mogelijk is. Downing Street heeft zich altijd tegen zo’n onafhankelijkheidsreferendum verzet.

Bij een eerste onafhankelijkheidsreferendum in 2014 stemde 55 procent van de Schotten tegen het verlaten van het Verenigd Koninkrijk. De Schotse Nationale Partij van premier Sturgeon en haar Groene coalitiepartner argumenteren echter dat de Brexit de situatie fundamenteel heeft veranderd. Een meerderheid van 62 procent van de Schotten heeft tegen de brexit gestemd. Waarop de Schotse regering zich inzet voor een herintrede van Schotland in de Europese Unie.