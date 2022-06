Oekraïners getuigen na raketinslag op winkelcentrum: “Dit was een veilige plek, ik had nooit gedacht dat ze die zouden aanvallen”

Na de aanval op het winkelcentrum in Krementsjoek in Oekraïne waarbij al zeker 18 doden geteld zijn, sijpelen de getuigenissen binnen. Bij de slachtoffers van de aanval heerst voornamelijk onbegrip: “Het was een veilige plek. Ik had nooit gedacht dat ze die zouden aanvallen.”

© AP

Maksym Musienko (26) was maandag aan het werk in een elektronicawinkel in het winkelcentrum van Krementsjoek aan de Dnjepr. Zoals altijd hielp hij de klanten bij het kiezen van producten, maandag ging dat vooral over airconditioners om de zomerhitte te bestrijden. Volgens de man waren er op het moment van de aanval zo’n honderd mensen aanwezig in de winkel, zo vertelt hij aan BBC.

“We waren aan het werk. Er waren veel mensen in de winkel. Maar wat er daarna gebeurde, daar herinner ik me niets van”, vertelt hij. Met ‘daarna’ verwijst hij naar het moment waarop een Russische raket het winkelcentrum raakte. Zeker 18 mensen kwamen om het leven, 60 mensen raakten gewond en 36 worden nog steeds vermist.

“Het winkelcentrum is geen gevaarlijke plaats voor de Russen. We dachten dat we ver genoeg van de grens zaten”, zegt Maksym, die granaatscherfwonden, een hersenschudding en verschillende schrammen heeft overgehouden aan de aanval. Zijn vrouw, Viktoria, zit naast hem in het ziekenhuis. Ze hadden net hun trouwdag gevierd, volgende week is ze jarig. Zij zelf was thuis op het moment van de explosie. Meteen probeerde ze haar man te bereiken: “Hij nam zijn telefoon op en zei dat hij omgeven was door vuur”. Met de hulp van buren raakte Viktoria tot bij de plek van de aanval: “Alles was zwart. Toen ik daar was, vertelden ze me dat hij in het ziekenhuis lag.”

36.000 inwoners in de buurt

In de kamer ernaast herinnert Mykola zich dat hij naast zijn vrouw in het puin wakker werd: “We probeerder uit het puin te raken. Ik hielp mijn vrouw. En onderweg hielp ik nog een meisje. Ik zag mensen liggen, sommigen reageerden niet. Het vuur werd groter en ik voelde dat ik op glas aan het lopen was.” Ook Mykola’s vrouw ligt in het ziekenhuis. Om de twee uur probeert Mykola haar een berichtje te sturen. “Ik dacht echt niet dat dit zou gebeuren. Het was een veilige plek. Ik had nooit gedacht dat ze die zouden aanvallen”. Maar van die ‘veilige plek’ blijft niets meer over.

Het winkelcentrum ligt in een druk deel van de stad: zo’n 36.000 mensen wonen in een straal van 2 kilometer rond de plek van de explosie. Reddingswerkers zijn nog steeds ter plaatse. Naast de resten van het gebouw zijn intussen al gedenktekens geplaatst waar een stroom van mensen langs wandelt om kaarsen aan te steken, bloemen te leggen en hun respect te betuigen aan de slachtoffers.