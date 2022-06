Vijftien wielertoeristen komen zwaar ten val op jaagpad, medisch interventieplan tijdelijk afgekondigd

De valpartij vond plaats op dit stuk jaagpad langs de Dender in Gijzegem. — © Brent Saey

Een vijftiental wielertoeristen uit het Antwerpse Boom zijn dinsdagnamiddag zwaar ten val gekomen op het jaagpad in Gijzegem. Enkelen liepen zware verwondingen op, maar niemand verkeert in levensgevaar. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) kondigde tijdelijk het medisch interventieplan af.

Het incident speelde zich af rond 13.30 uur op het jaagpad langs de Dender in Gijzegem, vlak voorbij de Roland Monteynestraat. Een groep wielertoeristen reed er op dat moment in de richting van Dendermonde toen het plots fout liep. Een wielertoerist die vooraan reed kwam om een onduidelijke reden plots ten val en trok de achterliggende fietsers mee tegen de grond. Daarbij raakten een vijftiental leden van de wielertoeristenclub gewond. Twee wielertoeristen raakten zwaargewond. Nog drie anderen liepen minder ernstige verwondingen op en tien fietsers raakten lichtgewond.

Omwille van het aantal gekwetsten kondigde burgemeester Christoph D’Haese tijdelijk het medisch interventieplan af. “In het begin zag het er niet goed uit, maar uiteindelijk raakte niemand levensbedreigend gewond”, laat hij weten. “Twee gekwetsten werden naar het OLV gebracht. Nog twee anderen naar het ASZ, en één persoon werd overgebracht naar het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde.” Rond 14 uur werd het medisch interventieplan opnieuw opgeheven. “De politie voert nu onderzoek naar de precieze omstandigheden van de valpartij”, zegt de burgemeester.

Lawaai

Een man die op dat moment aan het vissen was langs de Dender, zag de val gebeuren. “Ik zag plots een grote groep voorbijrijden richting Dendermonde. Uit de tegenovergestelde richting kwam ook nog een fietser aangereden. Toen ze enkele meters verder gepasseerd waren hoorde ik plots lawaai. Toen ik omkeek zag ik nog een laatste fietser ten val komen. Ik dacht even dat hij in de Dender zou belanden, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval”, aldus de getuige.