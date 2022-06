Brand legt tienduizenden euro’s aan tenten van Chiromeisjes in de as: zomerkamp hangt aan zijden draadje

De brand werd dinsdagochtend opgemerkt in de Withuislaan in Dilbeek. "Een gemeentelijke chalet waarin onze 18 tenten lagen opgeslagen, ging in alle vroegte in vlammen op", zegt Kaat Donvil, volwassen begeleidster bij Chiro Savio. “Op enkele minuten tijd zagen we alles waar we jaren voor gespaard hebben in rook opgaan.”

Financieel zou het om een verlies van om en bij de 90.000 euro gaan. "Een stevige investering, maar we waren hierdoor wel volledig zelfvoorzienend en moesten geen tenten huren", zegt Donvil.

Lo-Reninge

Daar komt door de brand abrupt verandering in en dat terwijl er al een grote schaarste aan tenten is voor jeugdbewegingen. Toch geven ze bij Chiro Savio de moed nog niet op. De vereniging zal alles in het werk stellen om deze zomer toch op kamp te vertrekken naar Lo-Reninge.

"We lanceerden op sociale media een oproep die op korte tijd al veel gedeeld werd", zegt Donvil. "De vele reacties zijn ook hartverwarmend. Al wie ons tenten kan lenen tussen 1 en 14 augustus, mag contact opnemen."