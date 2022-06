Koning Filip zoekt 50 helden om samen de nationale feestdag te vieren

Koning Filip ondersteunt het burgerinitiatief Be Heroes. Dat wil alledaagse helden in de kijker zetten en hen bedanken ter gelegenheid van de nationale feestdag.

Tijdens het défilé van 21 juli wordt traditioneel hulde gebracht aan de veiligheids- en hulpdiensten van ons land. Elke dag zijn er ook duizenden Belgen die met kleine daden een groot verschil maken: buren die zwakkeren of zieken uit de wijk te hulp schieten, grootouders die bijspringen waar ze kunnen, vrijwilligers die helpen bij allerhande taken. Er zijn tal van mensen die, ver van alle aandacht, het beste van zichzelf geven om anderen te steunen, te helpen of bij te staan en die voor onze samenleving heel belangrijk zijn.

Genomineerd

Op de site van Be Heroes kan iedereen ten laatste vrijdag zijn/haar held nomineren. Uit alle ingezonden verhalen worden er 50 helden en de persoon die hen nomineerde, gekozen om aanwezig te zijn op de plechtigheid van de nationale feestdag. Bovendien zullen acht inzenders en hun helden op audiëntie worden ontvangen door de koning op het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat zal in september gebeuren.

Helden van 2021. — © rr

Vorig jaar ging de koning voor het eerst op zoek naar helden. Deze krant liet toen drie van hen aan het woord. An (40) mobiliseerde 150 collega’s om de ongeneeslijk zieke Anne-Michèle (43) te steunen, Jimmy (11) had een spierziekte en inspireerde met zijn levenslust, en verkeersclown Stefaan (57) hielp schoolkinderen veilig de straat over.

Maandag raakte ook bekend welke leden van de koninklijke familie het defilé bijwonen. Er zijn geen verrassingen in de lijst. Prinses Delphine is er voor het tweede jaar op rij bij, samen met haar partner Jim. Koning Albert en koningin Paola zijn afwezig. Maar dat is geen verrassing: zij komen sinds de troonsafstand sowieso nooit naar de nationale feestdag.