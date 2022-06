Biden probeert bij te sturen, maar ook niet te hard: hoe migratiepolitiek sinds Trump amper is veranderd

“Deze doden zijn op rekening van Biden te schrijven. Ze zijn het resultaat van zijn dodelijke opengrenzenpolitiek”, zei de Texaanse gouverneur Greg Abbott na het drama in San Antonio. Een vreemd verwijt van de Republikein. De migratiepolitiek van de VS is sinds het vertrek van Donald Trump amper veranderd. Opmerkelijk is dat die mensen zonder papieren meer aantrekt dan afstoot. En dat Biden wel probeert bij te sturen, maar ook niet te hard.