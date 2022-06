Ghislaine Maxwell veroordeeld tot 20 jaar cel

De zestigjarige Maxwell werd eind december al schuldig bevonden. De jury achtte het bewezen dat ze tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor de zedendelinquent en haar vriend Jeffrey Epstein.

Nu kent ze ook haar straf. Maxwell krijgt twintig jaar cel. De openbare aanklagers hadden 30 tot 55 jaar geëist tegen Maxwell, maar haar advocaten vonden dat ze zeker minder dan twintig jaar moest krijgen. De vrouw mocht volgens hen niet gestraft worden voor de misdrijven van Epstein, die in 2019 in afwachting van zijn eigen proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Volgens de advocaten moest Maxwell daarom de stoel van Epstein vullen in de rechtbank. De advocaten haalden ook verzachtende omstandigheden aan, zo zou ze bedreigd worden in de gevangenis en had ze een emotioneel moeilijke jeugd. Maar daar ging de rechter niet in mee.

“Een straf van 240 maanden is voldoende en niet zwaarder dan nodig”, zei ze. “Mevrouw Maxwell nam rechtstreeks, herhaaldelijk en gedurende vele jaren deel aan een afschuwelijk plan om meisjes te verhandelen en te misbruiken”, ging ze verder. “Mevrouw Maxwell werkte samen met Epstein om jonge, kwetsbare slachtoffers uit te kiezen en speelde een centrale rol bij het vergemakkelijken van misbruik.”

Maxwell krijgt ook een boete van 750.000 dollar (zo’n 712.000 euro). De rechter merkte op dat de Epstein de vrouw 10 miljoen dollar heeft nagelaten in zijn testament. De advocaten van Maxwell spraken dat tegen, maar volgens de rechter heeft ze genoeg redenen aan te nemen dat Maxwell nog steeds de middelen om die boete te betalen.

De advocaten van de Britse hadden eerder dit jaar nog geprobeerd om een nieuw proces te openen, omdat een van de juryleden had verzwegen zelf seksueel te zijn misbruikt, maar de rechter in New York oordeelde dat het proces van Maxwell eerlijk is verlopen.

Misbruik van minderjarigen

Vier vrouwen beschuldigden Maxwell van de feiten tijdens het proces: Jane, Kate, Carolyn en Annie Farmer. Zij getuigden allemaal over het misbruik van Epstein, maar ook hoe ze eerst in contact kwamen met Maxwell en af en toe betast werden door de vrouw. De vier waren toen allemaal minderjarig. Ook de getuigenissen van enkele andere slachtoffers werden gehoord tijdens het proces.

