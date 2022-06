Turkije staakt verzet tegen NAVO-lidmaatschap Finland en Zweden

Bij de vergadering tussen de Finse president, de Zweedse premier Magdalena Andersson, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg gingen Finland, Zweden, en Turkije akkoord met het ondertekenen van het trilateraal memorandum, waarin de “legitieme veiligheidsbezorgdheden van Turkije” worden aangepakt. Het memorandum is voor de camera ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen.

“Over concrete stappen van onze toetreding tot de NAVO zullen de bondgenoten de komende twee dagen het eens worden”, aldus de Finse president in een persbericht. Volgens hem is die beslissing nakend.

“Vandaag toont aan dat we ons kunnen verenigen rond onze kerntaken”, zei Stoltenberg op een persconferentie na de ondertekening. Volgens hem staat de deur nu open voor een toetreding van de twee landen. “Wat nu zal gebeuren, is mogelijk de snelste procedure ooit”, zei hij. “Dit stuurt een duidelijke boodschap aan (de Russische president, red.) Poetin.” Die krijgt volgens de secretaris-generaal meer NAVO aan zijn grenzen, in plaats van minder, zoals Poetin had geëist.