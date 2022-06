Duivels in Milaan: blitzbezoek van Lukaku aan Inter om huur af te ronden, Origi groet Milan-fans

Testen, tekenen en weer vertrekken. Ziedaar de agenda van Romelu Lukaku (29) in Milaan vandaag. De afronding van zijn transfer naar Inter neemt hoogstens vierentwintig uur in beslag.

Liever was hij op Sardinië gebleven. Begrijpelijk, niemand onderbreekt graag zijn vakantie. Maar de plicht roept: vandaag moet Romelu Lukaku zich melden in het Humanitas Rozzano- ziekenhuis voor zijn fysieke en medische testen. De verwachting is dat die geen onoverkomelijke problemen aan het licht brengen, waarna Lukaku kan afzakken naar de burelen van Inter om zijn handtekening te zetten.

Waarschijnlijk vanavond of uiterlijk morgenochtend is Lukaku alweer weg uit Milaan. Hij krijgt vrij tot en met 5 juli. Op 6 juli wordt de spits op de training verwacht. De persvoorstelling staat volgens Italiaanse media gepland op 10 juli.

De aanpassing wordt voor Lukaku niet al te groot. Niet alleen kent hij de stad, de club en de competitie al van zijn vorige passage, ook kan hij wonen in een voor hem bekende omgeving. Hij zal zijn intrek nemen in zijn appartement in het hypermoderne CityLife-complex, ontworpen door de betreurde toparchitecte Zaha Hadid. Daar verbleef hij tijdens zijn vorige periode bij Inter ook al met zijn zoontje Romeo. Mama Adolphine was er steeds in de buurt: zij heeft een eigen vleugel die verbonden is met het appartement van Lukaku.

Ter herinnering: Inter leent Lukaku voor één seizoen van Chelsea zonder aankoopoptie. De huurvergoeding bedraagt 8 miljoen euro, er is ook nog 2 miljoen euro aan bonussen voorzien.

Origi legt medische testen af en groet AC Milan-fans

In het rood-zwarte deel van de stad waren de tifosi alvast blij een glimp van hun nieuwe spits op te vangen. Divock Origi (27) onderging gisteren een medische check-up in Milaan. Toen hij aan het ziekenhuis arriveerde, groette hij met de brede glimlach de opgedaagde fans.

Origi, die de nacht doorbracht in het Sheraton San Siro, zat uiteindelijk van 10 uur tot 13.15 uur bij de dokters, waarna hij zijn handtekening onder een vierjarig contract zette. De Rode Duivel verlaat Liverpool. Bij Italiaans kampioen AC Milan wordt hij ploegmaat van Alexis Saelemaekers.