Ontmaskerd door achtergelaten valiezen vol cocaïne en Operatie Sky: zes werknemers luchthaven betrokken bij drugstrafiek

Twee achtergelaten valiezen op de bagageband op de luchthaven. Zo startte het onderzoek naar “airport crime” vorig jaar. In de twee koffers bleek 25 kg én 12 kg cocaïne verborgen te zitten. De FGP van Halle-Vilvoorde startte daarop een onderzoek, maar de daders bleven maandenlang buiten schot. Maandag kwam het drugsdossier in een stroomversnelling met tien huiszoekingen in het Brusselse en ook in Hoboken, met finaal de arrestatie van negen personen. Het gaat om 9 personen, 1 vrouw en 8 mannen tussen 21 en 45 jaar oud. Zes onder hen blijken werkzaam op de luchthaven zelf. Welke functies ze precies uitoefenden, blijft onduidelijk. Zeker is dat de link met de valiezen er kwam na het kraken van versleutelde telefoons, de zogenaamde SKY ECC-telefoons, gebruikt door tal van criminelen om ongehinderd te communiceren. Het kraken van die telefoons resulteerde het voorbije jaar in honderden arrestaties wereldwijd.

De drugssmokkel werd dus gefaciliteerd binnen de luchthaven zelf. Dat bevestigt het gerecht van Halle-Vilvoorde. Vermoedelijk was de trafiek dus al geruime tijd aan de gang. Tijdens de huiszoekingen werd ook 217.000 cash geld in beslag genomen, naast tal van voertuigen. Dinsdag verschenen ze alle tien voor de onderzoeksrechter. Vijf onder hen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

(phu)