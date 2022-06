Karel Geraerts wint tegen amateurclub eerste oefenpot als coach van Union, Casper Nielsen in tribune

Voor die overwinning kon Geraerts niet rekenen op Casper Nielsen, die de staf al meedeelde niet te willen meespelen in oefenwedstrijden. De Deen hoopt zo een transfer te forceren. Voorts zaten ook Dante Vanzeir en Bart Nieuwkoop niet in de selectie. Nieuwe spits Eckert Ayensa pikte meteen zijn doelpuntje mee.

Door het vertrek van Felice Mazzu kreeg Karel Geraerts de kans van het bestuur om de vicekampioen te laten bevestigen dat vorig seizoen geen toevalstreffer was. Geraerts opteerde voor de eerste oefenwedstrijd tegen Rebecquoise voor een 3-5-2, naar het systeem van Felice Mazzu. Langs Brusselse zijde zagen we heel wat jeugd: jongeren als Ziani, Salah en Defise werden ondersteund door onder meer Burgess en nieuwkomer Ross Sykes.

Het experimentele elftal in de eerste helft liet zich na minder dan tien minuten al verrassen, maar nog geen drie minuten later hing Ziani, die een zeer sterke indruk naliet, de bordjes al gelijk. Nadien viel de wedstrijd helemaal stil: het was wachten tot het halfuur vooraleer we weer wat actie zagen. Eerst mikten zowel Ziani als Lazare hun kansen op de thuisdoelman, maar tien minuten voor het rustsignaal knikte Christian Burgess de 1-2 in doel. Meteen ook het laatste wapenfeit van de eerste helft.

Geraerts wijzigde het volledige elftal tijdens de rust: daardoor kregen we voor het eerst de nieuwe spits Eckert Ayensa te zien. De Duitser, die overkwam van Ingolstadt, pikte in het absolute slot van de wedstrijd meteen zijn eerste doelpunt mee. Eerder in de tweede helft kon enkel Puertas dreigen, maar scoren lukte niet. Een 1-3-overwinning voor Union dus, al overtuigde de vicekampioen zeker nog niet. Zondag wacht in Deinze de volgende opdracht.