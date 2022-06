Gezochte zwalpende auto rijdt tegen oplegger: “Heel beschonken bestuurder als bij wonder niet gewond”

Een dronken fransman zwalpte dinsdagavond met zijn wagen op de N8 in Vleteren en belandde even later tegen een oplegger op dezelfde weg in Ieper. Zijn voertuig is total loss, de man zelf bleek “als bij wonder niet gewond”.

“Een zwalpende auto” werd dinsdagavond rond 17.45 uur gemeld aan politiezone Arro Ieper. Het voertuig zou zich toen op de N8 bevinden op het grondgebied van Vleteren. De Franse bestuurder reed wellicht richting Ieper, want tijdens hun zoektocht kreeg de lokale politie rond 19 uur de melding dat de bewuste wagen tegen een oplegger was beland op de Veurnseweg tussen de verkeerslichten bij Brielen en de rotonde met de Haiglaan bij Ieper. De 53-jarige Fransman had de achter- en zijkant geraakt aan de linkerzijde van de oplegger, die geparkeerd stond in de richting van Ieper aan de kant van de nabijgelegen B&B Hoeve 37. (lees verder onder foto)

Het achterste linkerwiel van de oplegger stond lek na de aanrijding. — © Thijs Pattyn

Uit vaststellingen van politiezone Arro Ieper bleek dat de bestuurder “heel beschonken” was en “als bij wonder niet gewond”. De Renault was zwaar beschadigd aan de rechtervoorkant en moest getakeld worden. De oplegger komt van een transportbedrijf uit Noord-Ierland en had onder meer een lek linkerachterwiel na de aanrijding.

Brandweer Westhoek werd opgeroepen om het wegdek te reinigen en de Veurnseweg af te sluiten voor het verkeer tussen de verkeerslichten en de rotonde tijdens de takel- en opruimwerken. Even na 20 uur kon het verkeer opnieuw door.