Jaar na afstuderen is nagenoeg iedereen aan het werk

Het aandeel werkzoekende schoolverlaters lag in de afgelopen tien jaar nog nooit zo laag. Vooral de zorgopleidingen doen het goed. Slechts 1 procent van de studenten uit een zorgopleiding is een jaar na afstuderen nog werkzoekend.

Elk jaar publiceert de VDAB het schoolverlatersrapport. Dit rapport moet jongeren helpen de juiste studiekeuze te maken. “Een bewuste studiekeuze is belangrijk voor een mooie en interessante loopbaan. Ik raad daarom alle jongeren die een studiekeuze moeten maken aan om zich goed te informeren”, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van de VDAB.

Het aandeel werkzoekende schoolverlaters is gedaald tot 6,6 procent, het laagste percentage in tien jaar tijd. Van de ongekwalificeerde schoolverlaters die op zoek waren naar werk is gemiddeld 23 procent na een jaar nog steeds werkloos. Voor schoolverlaters met een middelbaar diploma is dat 8 procent, voor zij met een hoger diploma zelfs maar 2 procent. Schoolverlaters uit het hoger beroepsonderwijs krijgen ook heel wat kansen. Het blijft wel belangrijk om je te specialiseren.

Zorgrichtingen bieden de meeste zekerheid voor schoolverlaters. Het tekort aan personeel zorgt ervoor dat zij snel een job vinden. Slechts 1 procent van de afgestudeerden met een zorgdiploma hoger onderwijs is na een jaar nog op zoek naar werk. Ook STEM-richtingen (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) doen het goed.