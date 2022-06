Geen asielzoekers meer op straat: kersvers staatssecretaris Nicole de Moor wil meteen situatie aanpakken waarvoor overheid al honderden keren veroordeeld is

Haar eed was nog maar pas goed en wel afgelegd of kersvers staatssecretaris voor Asiel en ­Migratie Nicole de Moor (CD&V) kondigde aan dat ze werk wil maken van noodopvangcentrum. Daarmee moet eindelijk een eind komen aan asielzoekers die nood­gedwongen op straat moeten slapen, een si­tuatie waar de overheid al honderden keren voor veroordeeld is.