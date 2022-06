Charles De Ketelaere supportert op Wimbledon voor Zizou Bergs

Charles De Ketelaere dook gisteren op in Londen. Niet om een transfer naar de Premier League te onderhandelen, wel om een dagje tennis mee te pikken. “Ik werd maandagavond uitgenodigd door Zizou Bergs”, zei De Ketelaere. “Ik wilde met een vriend afreizen, maar die had zijn internationale paspoort niet. Ik ben daarom met mijn mama dinsdagochtend in de auto vertrokken. Om 13 uur waren we in Wimbledon.”

Zizou Bergs beleefde dinsdag zijn debuut in een grand slam. CDK zag de Limburger een bij momenten spectaculaire wedstrijd spelen tegen Jack Draper, een 21-jarige Brit. Na een uiterst geanimeerde wedstrijd moest Bergs na een tiebreak de duimen leggen (4-6, 4-6, 6-7).

“Charles was een enorm goeie tennisser bij de jeugd”, zei Bergs. “Ik ben twee jaar ouder dan hij, maar we schoten goed met elkaar op, ondanks het leeftijdsverschil. Als we elkaar zagen, trokken we vaak samen op. Ik had hem een tijdje niet meer gezien, maar toen hij hoorde dat ik op Wimbledon speelde, had hij me gevraagd of hij mocht komen kijken. Gelukkig had ik nog plaats in mijn box.”

© Belga

“Het is niet de eerste keer dat ik in Wimbledon ben”, zei De Ketelaere. “Toen ik twaalf was, ben ik ook al eens komen kijken. En toen ik tenniste bij Tennis Vlaanderen in Wilrijk, hebben we hier in de buurt eens op gras mogen tennissen. Het is een ondergrond die we in België totaal niet kennen. Heel speciaal om het te zien.”

Bergs denkt dat aan De Ketelaere een goeie tennisser is verloren gegaan. “Als je zo goed in voetbal kan worden, en je bent al zo goed in tennis, dan ga je sowieso verschillende talenten hebben”, zei Bergs. “Ik weet niet of hij ooit Wimbledon had kunnen bereiken, maar hij had zeker het talent om een goeie tennisser te worden. Hij heeft voor voetbal gekozen, dat zou ik zelf misschien ook gedaan hebben. Helaas mocht ik dat niet. Ik heb alleen gehandbald en een jaartje basketbal gespeeld.”(bla)