Helft Belgen vindt eigen loon onrechtvaardig: “Wie heeft de meest essentiële job: een notaris of een loodgieter?”

Een loon dat niet in verhouding staat tot je ­taken en verantwoordelijkheden? Dat lager is dan collega’s die hetzelfde werk uitvoeren? Of waarmee je er bekaaider van afkomt dan naar jouw gevoel minder essentiële functies in andere sectoren? Iets meer dan de helft van de Belgen herkent zich in dat beeld, en vindt het eigen loon onrechtvaardig. “Ik betaal meer voor mijn notaris dan voor mijn loodgieter. Maar toen het over essentiële sectoren ging, stond dat plots op scherp.”