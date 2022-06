46 doden gevonden in vrachtwagen in Texas, vermoedelijk migranten

In de rand van de Amerikaanse grootstad San Antonio, in de staat Texas, zijn de lichamen van 46 personen aangetroffen in een vrachtwagen. Waarschijnlijk gaat het om migranten die illegaal de VS ingereisd zijn, berichten plaatselijke media maandag.

In de vrachtwagen nabij Lackland Air Force Base werden 46 mensen dood aangetroffen, volgens de politie van San Antonio. Daarnaast waren 16 andere personen – 12 volwassen en 4 minderjarigen – nog in leven; zij zijn naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. “We hopen heel erg dat ze zullen overleven”, aldus brandweercommandant Charles Hood.

Politiechef van San Antonio William McManus zei dat iemand die in de buurt aan het werken was maandag om 17.50 uur de politie had gebeld, nadat hij hulpgeroep hoorde. Toen hij dichterbij kwam, zag hij meerdere lichamen in een oplegger waarvan de deuren deels open stonden.

Brandweerlieden die ter plaatse kwamen vonden “stapels lichamen” in de oplegger en velen die te verzwakt waren om zelf uit de oplegger te geraken, vertelde brandweercommandant Hood.

De overlijdens zijn het gevolg van de hitte in de oplegger zonder airco of water, aldus Hood. Het was maandag 38 graden in San Antonio. De slachtoffers zijn volgens Hood “tieners en jongvolwassenen”, zowel mannen als vrouwen.

De politie is op zoek naar de chauffeur van de truck, die zijn voertuig achterliet op een afgelegen plek. Er is een federaal onderzoek opgestart. Volgens politiechef van San Antonio McManus zijn drie personen opgepakt, maar hij zei niet zeker te zijn dat ze gelinkt zijn aan de overlijdens.