Zorgnet-Icuro: “Personeel zorgsector zo snel mogelijk uitnodigen voor tweede boosterprik”

Zorgnet Icuro pleit ervoor om het personeel in de zorgsector alvast uit te nodigen voor een tweede boosterprik tegen het coronavirus. De koepel van ziekenhuizen en woonzorgcentra wijst op de stijgende cijfers. “Als we er nu aan beginnen, kan de tweede booster tegen de maand september aangeboden worden”, zegt topvrouw van de koepel Margot Cloet in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Dit voorjaar kreeg iedereen vanaf 12 jaar de mogelijkheid om een derde prik (booster) te laten zetten. Op 21 juni had 76 procent dit gedaan. Ook voor een vierde prik werden uitnodigingen verstuurd naar mensen met verlaagde immuniteit. Op 21 juni had bijna 65 procent van hen die gekregen. Wie niet op de uitnodiging is ingegaan, kreeg recent een herinneringsbrief.

De brede bevolking kreeg vooralsnog geen aanbeveling om zich een vierde keer te laten vaccineren. In de loop van volgende week volgt wel een advies van de Hoge Gezondheidsraad over een nieuwe boostercampagne die na de zomer van start kan gaan. Dat om de bescherming van de bevolking in het najaar te versterken. Op basis van dat advies en dat van de Task Force Vaccinatie zal de Interministeriële Conferentie Gezondheid (IMC) beslissen wie wordt uitgenodigd voor een volgende booster en wanneer. Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, de grootste werkgeverskoepel van de zorgsector, vindt alvast dat het zorgpersoneel een tweede boosterprik moet krijgen.

“De tweede boosterprik tegen het coronavirus mag er zo snel mogelijk komen”, zegt Cloet. “De werking van de eerste booster neemt af, de cijfers stijgen en zullen dat mogelijk de volgende maanden verder doen. Als we nu aan de uitnodigingen beginnen, kan het zorgpersoneel tegen de maand september een tweede boosterprik aangeboden krijgen.”