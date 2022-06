Tijd voor ‘Lukaku Day’: Rode Duivel poseert met sjaal nadat hij in Italië landt voor medische testen bij Inter

Romelu Lukaku is vanochtend aangekomen in Milaan. De Rode Duivel onderbrak zijn vakantie op Sardinië omdat de plicht roept. Al wordt het een echt blitzbezoek aan de Italiaanse modestad.

De afronding van zijn transfer naar Inter zal hoogstens 24 uur in beslag nemen. Lukaku landde rond 6u30 in Milaan en werd er opgewacht door een aantal Inter-fans. “Ik ben heel blij om hier te zijn”, vertelde de spits in een korte reactie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Rode Duivel had eerder op de vroege ochtend al een foto gedeeld van de skyline van Milaan. En hij stond alweer groot op de voorpagina in Italië.

Lukaku moet zich woensdag melden in het Humanitas Rozzano-ziekenhuis voor zijn fysieke en medische testen. De verwachting is dat die geen onoverkomelijke problemen aan het licht brengen, waarna Lukaku kan afzakken naar de burelen van Inter om zijn handtekening te zetten.

“De verwachting is dat hij met veel tamtam zal aangekondigd worden”, aldus La Gazzetta dello Sport, dat spreekt van ‘Lukaku Day’. “Naar alle verwachting zal hij voor de Inter-microfoons ook meteen een eerste interview geven.”

Waarschijnlijk vanavond of uiterlijk morgenochtend is Lukaku alweer weg uit Milaan. Hij krijgt vrij tot en met 5 juli. Op 6 juli wordt de spits op de training verwacht. De persvoorstelling staat volgens Italiaanse media gepland op 10 juli.