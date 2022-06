Datum bekend van proces Bart De Pauw tegen VRT

LEES OOK. Acht keer vrijgesproken, maar ook veroordeeld: “Bart De Pauw focuste zich enkel op zijn drang om graag gezien te worden” (+)

Bart De Pauw werd in 2017 aan de kant geschoven bij VRT als presen­tator na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In de populaire quiz ‘Twee tot de Zesde Macht’ verving Jeroen Meus hem. De Pauw zette toen ook noodgedwongen een stap opzij als zaakvoerder van zijn eigen productiehuis Koeken Troef!, waarmee hij succesvolle programma’s aan Eén leverde. Denk: ‘Quiz Me Quick’, ‘De Biker Boys’ en ‘De Kinderpuzzel’.

Ondanks zijn eigen proces - waarin hij deels schuldig werd bevonden aan belaging en elektronische overlast - startte hij zelf een rechtszaak tegen de VRT. Daarin eisen De Pauw en zijn gezin 12 miljoen euro schadevergoeding van zijn ex-werkgever.

