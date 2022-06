Boot met tweehonderd Haïtiaanse migranten aan boord vergaat voor Cubaanse kust

Een boot met meer dan tweehonderd Haïtianen aan boord, die probeerden om de Verenigde Staten te bereiken, is vergaan voor de Cubaanse kust. Dat gebeurde in het noordelijke centrum van het land, waar ze gered werden, bericht de officiële krant Granma.

De boot zonk maandagavond voor de kust van Caibarién, een gemeente in de provincie Villa Clara. In het verleden was de gemeente het vertrekpunt voor talrijke Cubaanse migranten om het land via zee ontvluchtten.

De tweehonderd Haïtianen kregen dinsdag humanitaire hulp en medische bijstand, zegt de provinciale directeur van het Rode Kruis, Miguel Angel Fernandez Lopez. In mei was er al een gelijkaardig voorval, met achthonderd Haïtiaanse migranten, onder wie kinderen en een baby.

Haïti, het armste land van Amerika, kampt met een ernstige politieke, economische en sociale crisis. Criminele bendes hebben er de macht gegrepen. De moord op president Jovenel Moïse bijna een jaar geleden stortte het land nog meer de dieperik in.