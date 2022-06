Britse premier Boris Johnson: “Poetin zou nooit aan deze macho invasie begonnen zijn als hij een vrouw was”

De oorlog in Oekraïne is een “perfect voorbeeld van toxische mannelijkheid”. Dat heeft Boris Johnson gezegd tijdens de G7-top in het Duitse Schloss Elmau. Het is niet de eerste keer dat de Britse premier zich opvallend uitlaat over de Russische president.

In de nasleep van de G7-top in het Beierse Schloss Elmau, gaf Johnson een interview aan de Duitse omroep ZDF. Daarin beweerde de Britse premier dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne niet zou zijn binnengevallen als die een vrouw zou geweest zijn. “Als Poetin een vrouw was, wat hij duidelijk niet is ...”, klonk het. “Maar als hij het wel was, dan denk ik niet dat hij zou zijn gestart met deze gekke, macho-oorlog en deze invasie van geweld.”

Nog volgens Johnson is de oorlog die Poetin gestart is, het “perfecte voorbeeld van toxische mannelijkheid”.

Bloot bovenlijf

Bij de start van de G7 liet Johnson zich ook al opvallend uit over Poetin. Zo vroeg de Britse premier zijn collega’s van de andere G7-landen of hij zijn kostuumvest moest aanhouden voor de traditionele groepsfoto, want “we moeten allemaal tonen dat we stoerder zijn dan Poetin”. Samen met zijn Canadeze collega Justin Trudeau grapte hij ook over een “ritje te paard in bloot bovenlijf”. Dat is een verwijzing naar de geënsceneerde fotoshoot met de Russische president van jaren geleden, waarop hij halfnaakt te zien was op een paard.