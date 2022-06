BBC betaalt “significante schadevergoeding” aan journalist die waarschuwde voor verdachte omstandigheden bij interview met prinses Diana

BBC gaat een “significante schadevergoeding” betalen aan Mark Killick, de journalist die ontslagen werd nadat hij zijn zorgen had geuit over het wereldbekende interview met wijlen prinses Diana. De reporter had zijn voormalige werkgever geïnformeerd over valse bankafschriften die tegen de prinses werden gebruikt om het interview te verkrijgen, maar kreeg daarop te horen dat hij mocht vertrekken. De openbare omroep prijst de journalist nu voor zijn ethische reactie destijds.

In een kort bericht op de website van de BBC staat te lezen dat “een schikking is bereikt”, tussen voormalig BBC reporter en producer Mark Killick en de openbare omroep. “De BBC verontschuldigt zich onvoorwaardelijk. (...) De heer Killick heeft volkomen correct gehandeld door zijn bezorgdheid te uiten over het interview van Martin Bashir met Diana, prinses van Wales.”

Het interview in kwestie dateert uit 1996. Het spraakmakende gesprek met wijlen prinses Diana zou er gekomen zijn nadat ze gechanteerd werd met valse bankafschriften, zo ontdekte Killick destijds. De journalist stapte naar zijn werkgever om dat te melden, maar werd nog geen dag later aan de deur gezet.

Vorig jaar pas opende de openbare omroep een onderzoek naar de wijze waarop het interview tot stand was gekomen. Intussen concludeerde BBC dat er effectief gebruik was gemaakt van valse bankafschriften. Deze afschriften “bewezen” dat de leden van het Britse koningshuis omgekocht waren om informatie over Diana en prins Charles te delen met de pers. Doordat Diana de valse documenten te zien kreeg, werd ze overhaald om uit de biecht te klappen over haar huwelijksproblemen en de band met haar schoonfamilie.

Martin Bashir, de journalist die het interview met Diana deed, bood zijn excuses aan na de uitkomst van het onderzoek. Hij zei dat het “stom” was dat ze de documenten hadden vervalst, maar dat hij desondanks deze fout nog steeds trots is op het gesprek dat hij toen voerde.

De BBC laat op de website nog weten dat geen van de betrokken partijen nog verder wenst te reageren op het onderzoek of de feiten.