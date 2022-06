Theo Bongonda wil KRC Genk verlaten

De 26-jarige Congolese Belg arriveerde in de zomer van 2019 in Genk. Daar ontpopte hij zich als één van de sterkhouders. In die mate zelfs dat hij op een bepaald ogenblik gelinkt werd aan de Rode Duivels. Maar bondscoach Martinez stapte niet mee in dat verhaal. Tot frustratie van coach John van den Brom en ook Bongonda zelf.

Vorig seizoen begon de ster van Theo samen met die van het hele team te tanen. Racing beleefde een tegenvallend seizoen en vermits hoge bomen veel wind vangen, werd onder meer hij daarvoor met de vinger gewezen. Zeker naar het einde van het seizoen toe was het duidelijk dat hij zich in de Cegeka Arena niet meer in zijn sas voelde. Hij gaf intern ook aan dat zijn ambities elders lagen. Bij Genk zegden en zeggen ze niet nee tegen een vertrek van Bongonda. Een ontevreden speler in de kleedkamer is voor geen enkele club/trainer een pretje. Maar uiteraard zal hij niet gratis mogen vertrekken, hij ligt immers nog een jaar onder contract.

© Dick Demey

Het is weinig waarschijnlijk dat Bongonda in de kern vervangen zal worden. Met Trésor, Paintsil en Oyen zijn er op het eerste gezicht nog voldoende alternatieven. Bovendien willen ze bij Genk steeds nadrukkelijker de kaart van de jeugd trekken. Zo staan jongens als El Khannouss, Kelvin John en Nemeth te popelen.

Er komt dus een einde aan het hoofdstuk Bongonda bij Genk. Hij speelde er in totaal 111 wedstrijden. Met 36 doelpunten en 20 assists mogen zijn statistieken gezien worden.