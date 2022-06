Opgepakte Belgen na overval op kunstbeurs Tefaf ontkennen: “Misverstand: ze lijken niet op mannen in filmpje”

Na de overval op de internationaal gerenommeerde kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn twee Belgen aangehouden. De twee franstalige landgenoten reden vlak na de overval weg van de beurs, en zijn nadien op de autosnelweg opgepakt. Hun advocaat spreekt over een misverstand.

Kort na de gewapende overval bij een juwelier die een stand heeft op kunstbeurs Tefaf, dinsdagochtend in Maastricht, reden de twee Belgen weg met hun voertuig. Een verdachte handeling, oordeelde de Nederlandse politie. Even later werden ze aan de kant gezet op de A2 en meegenomen voor verhoor.

De Belgen ontkennen zelf elke betrokkenheid. Ook volgens hun advocaat zijn ze niet betrokken bij de overval. “Ze lijken niet op de mannen vanop het filmpje”, aldus Stijn van Merm. “Er lijkt hier sprake van een misverstand.”

De beelden van de overval werden sinds dinsdag massaal verspreid. Zo is te zien dat een man een vitrinekast van de juwelier in kwestie inslaat met een hamer. De standhouder wil op zijn beurt terugslaan met een vaas, maar wordt teruggedrongen door twee andere mannen die een wapen vasthouden.