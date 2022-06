Geef geen huiswerk en ga op huisbezoek: dit kan Vlaanderen nog leren van Nederlandse voorbeeldschool

De wijk is er een van hoge werkloosheid en lage inkomens, maar de school wordt geprezen voor haar “excellentie”, lage uitval en hoge slaagcijfers. Portus Juliana, de middelbare beroepsschool in de kansarme Rotterdamse wijk Charlois, werd voor de vijfde keer bekroond met de titel van ‘excellente school’. “Onze wijk is achtergesteld, maar onze school niet.” Wat is het Rotterdamse geheim? Jan Bol die de afgelopen veertig jaar lesgever/mentor/bestuurder was op de school, geeft vijf lessen voor Vlaanderen.