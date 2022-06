Afgehakt hoofd achtergelaten bij rechtbank in Duitse Bonn

In het Duitse Bonn is dinsdagavond een hoofd aangetroffen voor de hoofdingang van de rechtbank. Voorbijgangers waren getuige van het lugubere incident en waarschuwden de politie.

De krant Bild spreekt over “pure horror” op dinsdagavond. Bewakingscamera’s van de rechtbank filmden de verdachte, die even later door de politie werd aangehouden.

De rest van het lichaam van het slachtoffer is in de buurt langs de Rijn aangetroffen. De autoriteiten maakten nog niets bekend over de identiteit van de betrokkenen en de achtergrond.