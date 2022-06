“Nachtwaker zag inbraak live gebeuren maar mocht niet ingrijpen van politie”: derde inbraak in supermarkt in evenveel weken

In het warenhuis Smatch op het Hoogbouwplein in Zelate werd afgelopen nacht ingebroken. Het was de derde keer in drie weken. En net zoals op 7 en 16 juni roofden de inbrekers de sigarettenkast leeg en namen heel wat sterke drankflessen mee. “Een buit van duizenden euro”, zucht gerant Jessica Laureys.

Camerabeelden

Na de eerste inbraak had het warenhuis een nachtwaker ingehuurd. “Toen die afgelopen nacht twee verdachten op de parking zag , verwittigde hij een eerste keer de politie. Die zei dat de man zelf zeker niets mocht ondernemen en dat er snel een ploeg zou uitgestuurd worden. Iets later forceerden de gemaskerde mannen de voordeur en sloegen hun slag, terwijl de nachtwaker alles op de camerabeelden kon volgen. Hij contacteerde nogmaals de politie. Maar toen die arriveerde, waren de inbrekers al weg.”

Smacht bleef woensdag nog een tijdlang gesloten voor sporenonderzoek. “De camerabeelden zijn zeer scherp en we zien duidelijk dat het over dezelfde mannen gaat als de vorige keren. Ik hoop dat het onderzoek nu echt iets oplevert”, besluit Laureys.