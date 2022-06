Na gewone verkeersinbreuk stoot Brusselse politie op iets anders: baby ligt tussen hoop cocaïne

De Brusselse lokale politie heeft dinsdag bij een huiszoeking bij een vermoedelijke drugdealer een baby aangetroffen te midden van een hoop cocaïne. In de woning lag meer dan 4 kilogram cocaïne, naast 16.295 euro cash. Dat meldt het Brusselse parket woensdag. De verdachte werd onder aanhoudingsbevel geplaatst en er werd proces-verbaal opgesteld voor een minderjarige in gevaar.

Het was een verkeersinbreuk in de Stiénonlaan die aan de basis lag van de politie-interventie. De politie merkte immers een voertuig op dat dubbel geparkeerd stond en bij het nagaan van de nummerplaat, bleek dat het voertuig en de bestuurder opdoken in een onderzoek naar de verkoop van cocaïne. Bovendien bleek de verdachte al geruime tijd illegaal in het land te verblijven. Hij werd dan ook ingerekend en meegenomen voor verhoor.

In de gsm van de verdachte trof de politie vervolgens verschillende berichten aan die gelinkt werden aan de verkoop van drugs, waarop besloten werd tot een huiszoeking. In die woning bleken niet alleen de vrouw van de verdachte en zijn schoonmoeder aanwezig, maar ook een vier maanden oude baby. De woning lag bovendien vol met cocaïne. In totaal lag er 4,650 kilogram cocaïne, verspreid over de grond van de slaapkamer en in een gereedschapskoffer. Er werden ook 3 Kinder Surprise-eieren gevonden, gevuld met cocaïne, precisieweegschalen en verpakkingsmateriaal. In het salon werd er nog 16.295 euro aangetroffen. Twee voertuigen, een televisietoestel en enkele luxe-uurwerken werden eveneens in beslag genomen.

De vrouw van de verdachte werd eveneens opgepakt, maar na verhoor opnieuw vrijgelaten. De verdachte zelf werd ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter, die de verdachte onder aanhoudingsbevel plaatste en in verdenking stelde voor feiten van bezit en verkoop van verdovende middelen in het kader van een vereniging. Op vraag van het parket werd er ook een proces-verbaal opgesteld vanwege een minderjarige in gevaar.