Joe Biden voert Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa op

Voor de start van de NAVO-top in Madrid heeft de Amerikaanse president Joe Biden heeft gevoelige versterkingen aangekondigd op verschillende plaatsen in Europa.

Het gaat om versterkingen om te kunnen “reageren op bedreigingen uit alle richtingen en op alle domeinen”, zei Biden. De Amerikaanse aanwezigheid en capaciteiten in Spanje, Polen, Roemenië, de Baltische staten, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk worden versterkt.

Biden bevestigde dat in de Spaanse basis Rota er zes Amerikaanse destroyers zullen aangemeerd zijn, twee meer dan momenteel het geval is. Daarnaast kondigde hij aan dat twee bijkomende F-35-smaldelen in het Verenigd Koninkrijk worden gelegerd.

In Polen komt er een permanent hoofdkwartier voor het 5th Army Corps. Daarnaast komt er een bijkomende brigade op rotatiebasis van in totaal 5.000 militairen in Roemenië. Voorts zullen er bijkomende ontplooiingen zijn in de Baltische landen. In Duitsland en Italië zullen de Verenigde Staten ook bijkomende luchtafweercapaciteiten legeren.

“We zullen bewijzen dat de NAVO meer dan ooit noodzakelijk is”, zei Biden, aan de zijde van de NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. “Dit is een geschiedenisschrijvende top.”

De Amerikaanse president herinnerde er ook aan dat de VS hun aanwezigheid dit jaar al hadden versterkt, in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Zo kwamen er 20.000 militairen bij tot een totaal van 100.000. Biden kondigde aan dat de VS hun dispositief zullen blijven aanpassen in functie van de bedreiging, in overleg met de bondgenoten.

“Poetin wou de ‘Finlandisering’ van Europa, maar hij krijgt de ‘NAVO-isering’ van Europa”, zei Biden nog. Daarbij doelde hij op de neutrale houding van Finland, die het land nu in een historische stap heeft achtergelaten om lid te worden van de NAVO.

Dinsdag had de nationale veiligheidsadviseur van Biden, Jake Sullivan, al aangekondigd dat de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in Europa op de lange termijn willen opvoeren.