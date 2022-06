Japanse spits Ayase Ueda op weg naar Cercle Brugge

Cercle Brugge was al langer op zoek naar een extra spits. Het lichtte de optie niet op Sylvère Ganvoula en zag ook Rabbi Matondo vertrekken. Na een proefperiode besloot men uiteindelijk om

Stan Braem geen contract te geven. Kévin Denkey en de jonge Aske Sampers blijven wel maar de Japanner Ayase Ueda wordt straks vermoedelijk dé man in punt bij de Vereniging. Ueda is 23 jaar en spits bij de Japanse topclub Kashima Antlers. Hij scoorde afgelopen seizoen veertien keer in de Japanse competitie en telt ondertussen ook al negen caps voor Japan. Cercle betaalt via eigenaar AS Monaco ruim 1 miljoen euro voor de spits die onder contract komt in Brugge.

Cercle deed overigens al wat Japanse ervaring op. Drie seizoenen geleden trok men ook al een Ueda aan. Naomichi Ueda was een Japanse verdediger die wat taalproblemen had en nooit echt kon doorbreken in Brugge. Hij werd vorig jaar uiteindelijk verkocht aan het Franse Nimes. Monaco verkocht dan weer de Servische verdediger Strahinja Pavlovic, die twee seizoenen geleden zes maanden voor Cercle speelde, aan RB Salzburg.