Gaslek veroorzaakt steekvlam in Antwerpen: drie arbeiders met brandwonden naar ziekenhuis

Antwerpen

Bij werken aan de Leopold De Waelstraat, op het Zuid in Antwerpen, is woensdagochtend een gaslek ontstaan die vuur vatte. De ontsteking veroorzaakte een metershoge steekvlam. Drie arbeiders raakten hierbij gewond. In samenwerking met Fluvius is de brandweer erin geslaagd het lek te dichten.