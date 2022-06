Magali (46) en dochter Coline (17) vermoord in hun huis in Kraainem: politie op zoek naar getuige met oranje draagtas

Op 24 maart werden in Kraainem twee personen overleden teruggevonden in hun woning in de Annecylaan. — © Politie

De politie is op zoek naar een cruciale getuige in de zaak rond de moord op de 17-jarige Coline en haar moeder Magali in Kraainem. De auto van de 46-jarige moeder verdween diezelfde nacht, wellicht vertrok de moordenaar ermee. Op vraag van de onderzoeksrechter wordt nu een opsporingsbericht verspreid om een “cruciale getuige” te vinden die mogelijk meer informatie heeft.

Op donderdag 24 maart 2022 werden in het Vlaams-Brabantse Kraainem twee personen dood teruggevonden in hun woning in de Annecylaan. De 46-jarige vrouw en haar 17-jarige dochter waren met geweld om het leven gebracht.

Kort na de feiten zou de dader omstreeks 5 uur in de ochtend met de wagen van het slachtoffer, een zilverkleurige Škoda Roomster met nummerplaat 1-APT-043, vertrokken zijn. Van aan de woning in de Annecylaan reed de persoon naar de Hippokrateslaan en vervolgens richting Woluwe Shopping Center. Nadien konden camera’s de wagen nog registreren aan de metrostations Roodebeek, Tomberg en Gribaumont. Uiteindelijk reed de wagen de Tweelindenlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe in en werd die omstreeks 05.20 uur achtergelaten op de busstrook aan de school Sacré-Coeur de Lindthout.

Oranje draagtas

De route van de wagen kon dus zorgvuldig gereconstrueerd worden, maar van de persoon in de wagen zijn geen beelden. Wel was er in de Tweelindenlaan rond het tijdstip dat de auto werd achtergelaten een persoon aanwezig die een belangrijke getuige kan zijn.

Op foto’s is te zien dat hij normaal gebouwd is, met donker haar. Hij was sportief gekleed en had een feloranje draagtas bij zich. Op de beelden is niet duidelijk te zien of hij een donkere baard heeft of een mondmasker ter hoogte van de kin draagt. “Dit is een cruciale getuige die kan leiden naar de moordenaar”, zegt procureur Ine Van Wymersch van het parket van Halle-Vilvoorde aan Faroek Özgünes, die in het gelijknamige VTM-programma de feiten reconstrueert.

De politie vraagt contact op te nemen wanneer iemand deze persoon herkent, of als deze persoon zichzelf herkent. Ook als iemand de wagen met kentekenplaat 1-APT-043 na de feiten heeft zien rijden en meer kan vertellen over wie in de wagen zat. Contact opnemen met de speurders kan via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 300.