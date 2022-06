Oefenwedstrijd van Anderlecht verboden in Nederland: “De teleurstelling overheerst”

“Tot onze grote spijt heeft de lokale driehoek (burgemeester, politie, officier van justitie, red.) de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen RSC Anderlecht verboden”, aldus de Nederlandse tweedeklasser. Een reden waarom de match niet mag doorgaan, werd niet gegeven.

“Bij ons overheerst de teleurstelling want we keken enorm uit naar deze topwedstrijd, in ons eigen huis, voor ons publiek. Met deze wedstrijd én vooral de meet & greet met de spelers en technische staf wilden wij onze trouwe seizoenkaarthouders in het zonnetje zetten. Helaas wordt dit ons nu onmogelijk gemaakt”, klinkt het nog.

De Keuken Kampioen Divisie-club gaat op zoek naar een passend alternatief.