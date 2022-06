Stadsarbeider die ontslagen werd omdat hij spullen meenam uit containerpark vrijgesproken van diefstal

De burgerlijke partij, Stad Hasselt, had al langer een vermoeden dat de medewerker van het containerpark binnengebrachte goederen zou stelen. Op 7 november 2019 hield de politie de vijftiger na zijn werkdag tegen. In zijn Volkswagen Transporter lagen twee oude tv’s, een PlayStation, een fornuis, kabels en veel rommel. “De spullen lagen een dag eerder al in mijn wagen. Toen ben ik een huis gaan leegmaken. Dat doe ik vaker na sterfgevallen”, verklaarde de betichte op zijn proces. Hij voegde er ook aan toe dat op het containerpark een cultuur heerste om binnengebrachte spullen mee naar huis te nemen.

Voor het parket maakte de medewerker zich schuldig aan huisdiefstal. De procureur vorderde een werkstraf van 50 uur. Advocaat Tom Van Overbeke wees op een arbeidscultuur die bovendien niet geïnstalleerd was door zijn cliënt. “Na 23 jaar trouwe dienst en zonder enig probleem is de man ontslagen. Hij werkte bij de reinigingsdienst, liep achter de vuilniswagen en was dan op het containerpark aan de slag. Altijd goede evaluaties, nooit een opmerking. De allerzwaarste sanctie heeft hij gekregen: ontslag.” De raadsman beklemtoonde dat de spullen in de Volkswagen niet van het containerpark kwamen. “Er is geen sprake van bedrieglijk opzet. Nu staan er borden op de recyclageparken dat al het materiaal eigendom is van de Stad Hasselt, maar die waarschuwing was er in 2019 niet. Het was onduidelijkheid troef.”

Audit

Dat het onduidelijkheid troef was, bleek ook uit een onderzoek van Audit Vlaanderen in 2020 dat de stadsdiensten doorlichtte. “Er was geen eenduidig beleid over hoe medewerkers moesten omgaan met binnengebrachte goederen. Geen arbeidsreglement.” Het was een argument voor de rechter om de man vrij te spreken. Daarnaast is volgens het vonnis niet bewezen dat de goederen in zijn wagen van het containerpark kwamen bij gebrek aan een registratiesysteem. “De schuld van beklaagde is niet bewezen”, aldus het vonnis. De man kreeg de vrijspraak over de hele lijn.

© Sven Dillen

Ontslag verder aanvechten

Na de vermeende diefstal kreeg de Hasselaar zijn ontslag. Dat vecht hij samen met zijn advocaat Tom Van Overbeke momenteel nog altijd aan voor de Raad Van State. “De beslissing om hem te ontslaan is gebaseerd op een verkeerde veronderstelling nu hij vrijgesproken is. In de tuchtprocedure heeft men altijd de informatie van de audit genegeerd en dus geoordeeld op basis van een volstrekt onvolledig dossier. We zullen ook daar blijven strijden om het onterechte ontslag van mijn cliënt te vernietigen”, aldus Van Overbeke. Vooral over de verwijzing in het vonnis naar de forensische audit maakt van een tevreden advocaat. “In het verleden is er geen eenduidig beleid door de Stad Hasselt gevoerd. De resultaten van die audit zijn altijd angstvallig geheim gehouden en het is nu natuurlijk duidelijk waarom. Nu is het afwachten of de stad Hasselt beroep aantekent tegen dit vonnis maar die eventuele procedure zien we met vertrouwen tegemoet.”