Antwerpen

De Antwerpse juwelier Rafael D. (25) is opgepakt op vraag van de Franse politie. In zijn zaak in de chique Schuttershofstraat zou hij gestolen luxehorloges hebben ‘opgepoetst’ om ze nadien te kunnen verkopen. Ook zijn vader Rubi, de vroegere ‘peetvader’ van de Antwerps-Georgische maffia, werd opgepakt.