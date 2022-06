Dolenthousiaste Inter-fans bestormen wagen van Romelu Lukaku en weten het zeker: “Hij zal ons weer kampioen maken”

De meeste Inter-fans zijn toch in de wolken met de terugkeer van Romelu Lukaku. De harde kern - la Curva Nord - riep nochtans op om de spits niet te hard toe te juichen nadat hij vorig jaar voor Chelsea koos, maar de fans die wij spraken in Milaan sloten Big Rom meteen weer in de armen. “Hij past hier beter dan bij Chelsea”, klinkt het.

De boodschap van la Curva Nord op sociale media was vorige week heel duidelijk. De ultra-supporters riepen op om niet meteen als een kwijlend hondje achter Romelu Lukaku aan te lopen eens hij terug in Milaan was. Nadat hij Inter vorige zomer had verlaten/verraden voor Chelsea moest hij zich eerst weer bewijzen op het veld. De harde kern wilde hem weliswaar niet uitfluiten, maar schouderklopjes moest de Rode Duivel ook niet verwachten.

Big Rom is ondertussen geland in Milaan om te tekenen bij de Nerazzurri en de ontvangst was er toch héél hartelijk. Dinsdagavond al stonden er al fans aan de luchthaven om de aanvaller op te wachten terwijl Lukaku pas woensdagochtend landde. Maar ook aan het Humanitas-ziekenhuis waar hij zijn medische tests aflegde verzamelden zo’n vijftig fans.

“Ik kom elke Inter-speler hier welkom heten”, aldus Mattia Baldasare. “Maar zeker Romelu Lukaku wilde ik niet missen. Hij is mijn grote idool. Inter heeft in het verleden veel grote spitsen gekend: de Braziliaan Ronaldo, Christian Vieiri, Zlatan Ibrahimovic... Ronaldo blijft natuurlijk de allergrootste, maar Lukaku hoort in dat rijtje thuis. Bij zijn vorige passage bij Inter bewees hij zijn enorme waarde. Sindsdien draag ik zijn shirtje met trots.”

© jug

Wanneer Lukaku aan het hospitaal arriveert zwaait hij naar de aanhang. Eén fan roept hem toe: Romelu breng ons de scudetto. De hele groep zingt zijn naam. De boodschap van la Curva Nord drong alvast niet door tot bij deze tifosi.

“Iedereen heeft zijn eigen mening, maar wij sluiten ons niet aan bij la Curva Nord”, stellen Fabio Di Vito en Panarella Biagio. “Romelu past beter bij Inter dan bij Chelsea. Hij zal hier samenspelen met zijn maatje Lautaro Martinez en misschien tekent Paulo Dybala ook nog. Vorig seizoen won onze stadsgenoot AC Milan de titel, maar met Lukaku erbij kunnen we gemakkelijker rivaliseren met Milan en hen opnieuw kloppen. Heel San Siro zal voor Lukaku juichen, want hij zal veel scoren. Bovendien bezorgde hij ons al een titel en heeft hij zijn goeie reputatie hier. Romelu is een winnaar.”

© jug

Loon inleveren

De Rode Duivel was in zijn eerste passage bij Inter goed voor 64 goals en 16 assists in 95 wedstrijden. Tot Chelsea hem voor ruim 100 miljoen wegkaapte.

“Romelu Lukaku is de spits die Inter weer naar de top kan stuwen”, vertelt ook Andrea Rizzi die samen met zijn zus Alessandra staat te wachten op de Belg.

“Ik weet dat hij niet slaagde bij Chelsea, maar de Serie A is voor hem een betere competitie. De Premier League is erg competitief met ijzersterke tegenstanders. Hier zal Lukaku wel heersen, want hij heeft de ideale eigenschappen voor het Italiaanse voetbal. Bij ons wordt er vaak een goeie organisatie neergezet waarna er scherp wordt gecounterd. Lukaku is de ideale aanvaller om de ruimte in de rug van de defensie te benutten. Dat hij vorig zomer naar Chelsea ging, was trouwens logisch. Ze boden zoveel geld dat niemand dat kon weigeren, maar nu levert Lukaku toch een pak loon in om terug te keren. Dat bewijst dat hij toch één van ons is.”

Romelu Lukaku wordt gehuurd van Inter voor zo’n 8 miljoen euro met bonussen. Hij zou 30 à 35 procent van zijn Chelsea-jaarsalaris van 12 miljoen euro inleveren om opnieuw in Milaan te kunnen voetballen. Toen Big Rom het ziekenhuis verliet na zijn medische tests zwaaide hij terwijl de supporters hem toezongen. De mannen met een Lukaku-shirt keerden tevreden huiswaarts.