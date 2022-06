Familie vraagt rechter om rusthuis te vervolgen na moord op Anna (99): “Haar dood kon vermeden worden”

“Tante was een tweede moeder voor mij”, getuigt Ivan Vandendriessche. “We kunnen haar dood nog altijd niet vatten. Ze had lang een stoffenwinkel in de Veldstraat. Tot haar 98ste woonde ze nog thuis. Ze was nog goed van geest, maar na een ongelukkige val belandde ze in het rusthuis. Wat er gebeurd is, kunnen wij gewoon niet vatten. Dit kon vermeden worden.”

Alles draait rond het gewelddadige overlijden van de hoogbejaarde bewoonster Anna Berteyn (99) in het woon-zorgcentrum Domino in de Rodelijvekensstraat in juli 2020. Rond 8 uur ’s ochtends aangetroffen in bed. Ze was gruwelijk toegetakeld, onder meer door een balpen. Ze werd overgebracht naar het AZ Sint-Lucas, maar overleed daar aan haar verwondingen. De politie kon de dader snel opsporen: een 61-jarige medebewoner die leed aan het syndroom van Korsakov .

“Aan haar lot overgelaten”

De man verbleef nog maar tien dagen in het rusthuis. Op camerabeelden was te zien hoe hij die nacht zes keer haar kamer binnenwandelde. Iemand hoorde Anna op een gegeven moment schijnbaar wel roepen, maar daar werd weinig aandacht aan besteed omdat de vrouw vaker riep.

De medebewoner werd geïnterneerd, maar volgens het parket schoot het woon-zorgcentrum ook tekort. Aan het bed van Anna was geen alarmsysteem, iets wat elke bewoner op de kamer zou moeten hebben om in nood het personeel te verwittigen. “Als dat er was geweest, had ze die nacht de kans gehad om hulp te vragen. Nu werd ze aan haar lot overgelaten”, pleitte de procureur.

”Geen fouten gemaakt”

De vzw Domino moest zich woensdag dan ook verantwoorden voor onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg. Volgens de advocaat van de nabestaanden staat hun schuld vast. “De noodknop was er niet op de kamer, er was geen controle die nacht en verpleegkundigen verklaarden later ook dat ze zich afvroegen of de dader wel in het woon-zorgcentrum hoorde”, pleitte advocaat Kris Vyncke

Op 14 september valt het vonnis. Het openbaar ministerie vorderde een gepaste straf voor de vzw Domino, dat zelf de vrijspraak vroeg. “Deze feiten zijn tragisch, maar het woon-zorgcentrum valt niets te verwijten”, pleitte advocaat Filip Van Hende. “Controles toonden geen gebreken aan in de werking. Het causaal verband tussen de feiten en het overlijden is ook niet bewezen.”

LEES OOK. Al drie moorden in rusthuizen: “We moeten zorgen dat dit uitzonderingen blijven”