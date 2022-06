Tien aanhoudingen in Nederland na boerenprotesten, ook woensdag snelweg geblokkeerd

In Oost-Nederland zijn woensdag tien mensen aangehouden na de boerenprotesten die dinsdag op verschillende plekken in de regio escaleerden. Dat melden verschillende Nederlandse media. Ook woensdag zijn er opnieuw tractoren die snelwegen blokkeren.

De Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie meldt dat er een groot opsporingsteam aan de slag is gegaan met de uit de hand gelopen boerenprotesten van de afgelopen dagen. De aanhoudingen zijn onder meer verricht voor openlijke geweldpleging, onder meer tegen agenten, het blokkeren van de snelweg en poging tot doodslag, meldt de Landelijke Eenheid. De politie verwacht de komende dagen meer arrestaties.

De rellende boeren kunnen worden opgespoord doordat er “een hoop videobeelden” beschikbaar zijn, zegt nationaal commandant bij de politie Willem Woelders tegen persbureau ANP. Volgens hem wordt er volop aan gewerkt, maar moet de opsporing zorgvuldig verlopen en kan het daarom even duren voordat meer aanhoudingen volgen.

De afgelopen dagen blokkeerden tractoren snelwegen over het hele land. En ook woensdag trekken boeren erop uit om te demonstreren. Meer dan honderd tractoren blokkeren de snelweg A1 tussen Oldenzaal en Hengelo. In Zwolle en Leeuwarden verzamelden boeren zich bij het provinciehuis.

Oproep om luchthaven te blokkeren

En ook na vandaag lijken de acties nog niet voorbij. Nederlandse boeren roepen in hun eigen communicatiekanalen op om volgende week maandag met een grootschalige actie “heel Nederland plat te leggen.” De oproep, die massaal wordt gedeeld en onderschreven, voorziet in acties bij de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport.

Ook wordt er opgeroepen distributiecentra voor levensmiddelen en de Rotterdamse haven als doelwit voor acties te kiezen. De oproep wordt gedaan in verschillende kanalen, waaronder op Whatsapp en Telegram. “Onze regering is nog niet onder de indruk van de acties van de agrarische sector en plattelanders. Tijd voor grote acties vanaf maandag 4 juli 2022. Nederland dicht maar hou het netjes”, zo luidt een van de oproepen.