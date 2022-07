LIVE. Volg hier alles over Rock Werchter 2022 op de voet

Van donderdag tot en met zondag is Rock Werchter opnieuw het walhalla van de muziekliefhebber. Dat de fans van het festival de weide gemist hebben, blijkt uit de ticketverkoop: de 46ste editie van Rock Werchter is compleet uitverkocht, goed voor 151.000 bezoekers. Wij zijn bij deze muzikale vierdaagse van begin tot einde. Volg het hier met ons mee om alles te weten te komen over de festiviteiten op én naast het podium.