Nieuwe aankoop van Burnley door het dolle heen: “Toen Vincent Kompany belde, kon ik het niet geloven”

‘The Clarets’ zagen heel wat spelers vertrekken na de degradatie uit de Premier League, maar bouwen gestaag aan een nieuwe ploeg voor hun nieuwbakken Belgische trainer. Eerst werd middenvelder Scott Twine weggeplukt bij MK Dons, nu was het de beurt aan McNally.

De 22-jarige Ier werd voor iets meer dan 2 miljoen euro weggeplukt bij derdeklasser Oxford United. “Het is ongelooflijk dat ik hier ben”, aldus McNally op de clubwebsite. “Ik sta te popelen om eraan te beginnen. Alles gebeurde zo snel. Ik verbleef bij een vriend van mij toen Vincent Kompany belde. Ik kon het niet geloven… Ik werd er zo gelukkig van en het voelde zelfs wat vreemd op een bepaalde manier. De trainer is mijn voornaamste reden om naar Burnley te komen, hij was een van de beste verdedigers ter wereld.”

“Luke is een jonge speler, goed aan de bal, wint zijn duels, en weet hoe hij moet verdedigen”, aldus Kompany zelf. “We zijn enorm blij dat hij deel gaat uitmaken van onze ploeg. We verwelkomen hem dan ook graag in de club. Hij heeft alle kwaliteiten getoond die we zochten in een centrale verdediger, dus we kijken ernaar uit om met Luke te gaan werken.”

Burnley zou verder azen op CJ Egan-Riley en Taylor Harwood-Bellis, twee jonge verdedigers van Manchester City.