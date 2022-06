Spaanse politie waarschuwt voor spookverhuur van vakantiewoningen

De Spaanse politie is samen met Airbnb een campagne gestart om huurders van vakantiehuizen en appartementen te waarschuwen voor oplichting en fraude. De Policía Nacional ziet een stijging van het aantal aangiften van mensen die op hun vakantiebestemming arriveren en moeten vaststellen dat de woning die ze gehuurd en betaald hebben, helemaal niet te huur is.

De verhuur van vakantiewoningen in Spanje zit ongeveer weer op het niveau van voor de coronapandemie. Dat is goed nieuws. Gevolg is dat je er snel moet bij zijn als je nog geen vakantieverblijf hebt geboekt. “Maar wie het niet gewoon is om online te reserveren of mensen die niet weten hoe zo een verhuurplatform exact werkt, dreigen in de val van oplichters te lopen. En dat zijn er meer en meer, merkt de Spaanse politie die samenwerkt met Airbnb om mensen te waarschuwen. Want ook de reis- en verhuursector wil niets liever dat de valsspelers er zo snel mogelijk worden uitgehaald.

De Policía Nacional heeft nog geen exacte cijfers over het aantal aangiften en verwacht dat het ergste nog moet komen nu de zomervakantie echt begint.

Ze geven daarom enkele tips waar je op moet letten en die kunnen helpen om oplichting te voorkomen:

*Klinkt een aanbod voor een vakantiewoning of appartement te mooi om waar te zijn, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand. Pas op voor te goedkope en mooie aanbiedingen, klinkt het.

*Huur ook alleen een vakantiewoning bij een geregistreerde organisatie en niet alleen via telefoon, e-mailadres of Facebook.

*Zorg ervoor dat je de identiteit van een verhuurder kunt controleren. Let ook op met het te snel overmaken van geld.

*Pas op met buitenlandse rekeningnummers, money transfers of betaling in Bitcoins. Betaal beter op een bankrekeningnummer.

*Doe nooit zomaar een grote aanbetaling of een volledige betaling van een vakantieaccommodatie omdat frauduleuze vakantieverhuurders dan met je geld kunnen verdwijnen en je droomvakantie een horrorvakantie wordt.

*Wees op je hoede, niet alle advertenties zijn te vertrouwen en informatie en foto’s worden soms ergens anders gestolen en gebruikt om iets aan te prijzen terwijl dat niet eens te huur is. Controleer daar foto’s in onder andere de zoekmachine van Google of deze ergens anders gebruikt worden.

*Wees op je hoede bij het klikken op links in e-mails of op platforms als Facebook. Deze kunnen soms links bevatten naar websites die gerenommeerde bedrijven zoals Airbnb nabootsen.

